Врио южноуральского губернатора назначил руководителя представительства области в Москве

Алексей Текслер назначил и.о. руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олега Щегриковича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Челябинской области.

«Щегрикович будет руководить постпредством без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ», – говорится в документе.

Отметим, что Олег Щегрикович уже исполнял обязанности руководителя постпредства – в 2014 году, после увольнения отставки прежнего начальника Павла Назарова. Однако, летом он уступил пост Александру Шепилову, а сам занял кресло первого заместителя постпреда.

На минувшей неделе Алексей Текслер отправил в отставку Александра Шепилова и заместителя руководителя Илью Нутельса, считавшегося личным помощником прежнего губернатора Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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