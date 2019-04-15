Полпреда Николая Цуканова возмутила грязь на трассе из Челябинска в Екатеринбург

Полпреда президента в УрФО Николая Цуканова возмутила грязь на федеральной трассе из Челябинска в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полномочного представителя президента России в УрФО, Николай Цуканов обрушился с критикой на дорожников во время традиционного аппаратного совещания.

«К сожалению, с приходом весны обострилась еще одна из наболевших проблем – это благоустройство наших городов, дорог и дворовых территорий. Возвращаясь из Челябинска, отметил, что федеральная трасса не содержится в должном состоянии: всюду грязь, мусор – дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины», – подчеркнул уральский полпред.

Не лучше ситуация и в населенных пунктах, отметил чиновник. «Даю поручение главным федеральным инспекторам взять на контроль вопрос с наведением порядка и благоустройства. Жители должны видеть, что их города и села становятся местом комфортным и удобным», – подчеркнул Николай Цуканов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.19

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