В Челябинской области маленькие дети оказались заперты в пылающем доме

В Чебаркуле пожарные вытащили из пылающего дома двух маленьких девочек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня в 10:58 по системе «112» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Пугачева в Чебаркуле.

По прибытии на место, пожарные обнаружили горение надворных построек и кровли пристроя дома на общей площади 23 квадратных метра. Со слов соседей в доме находились двое детей. Родители, ушедшие на работу, заперли малышек снаружи.

Сорвав решётку с окна, звено газодымозащитной службы проникло в дом. Спасатели обнаружили напуганных детей и эвакуировали их. Детей осмотрела бригада скорой медицинской помощи, сделавшая вывод, что в госпитализации они не нуждаются. Вскоре домой вернулась и мама девочек.

По предварительной причине пожар начался из-за короткого замыкания ветхой электропроводки. В результате огнем уничтожены надворные постройки, пострадала кровля дома и пристрой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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