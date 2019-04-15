Челябинцам предложили высказаться по проекту нового остановочного комплекса

Челябинцам представят проект нового остановочного комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, горожане могут высказать замечания и предложения по проекту нового остановочного комплекса. Опрос с фотографиями и описанием объекта размещен на официальном сайте администрации города.

Планируется, что по данному концепту будут изготовлено 300 остановочных комплексов, которые разместят на гостевых маршрутах города. Существующие зеленые остановки перенесут на другие улицы и установят там, где они необходимы, обещают в мэрии.

В настоящий момент собран первый тестовый экземпляр, который и представлен на суд жителей.

«Отметим, представленный образец остановочного комплекса выполнен по типовому эскизному проекту, доработанному и согласованному с комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска. Решение сделать тестовый экземпляр было принято с целью выявления возможных недостатков проекта, детальной проработки отдельных узлов конструкции и возможности детального описания требований к итоговому изделию в техническом задании для серийного производства», – рассказали в пресс-службе мэрии.

В опытном образце совмещено несколько вариантов исполнения навеса: со светопрозрачным и глухим покрытием в двух вариантах исполнения швов на стыках композитных панелей. В остановке предусмотрено комфортной ширины сиденье скамьи для ожидания, материал исполнения сидений согласно проекту – окрашенные деревянные доски. Применение металла для поверхности сидений в конструкции остановочного комплекса исключено.

В тестовом образце представлены антивандальное остекление, «умная» подсветка навеса, информационный модуль – короб, исключающий попадание влаги внутрь конструкции. Комплексы адаптированы для маломобильных граждан. Покрытие пола – композитные антискользящие панели. Все остановочное комплексы будут оборудованы урнами. В зависимости от габаритов остановочной площадки и пассажирского трафика комплексы планируется выполнять в нескольких типоразмерах: длиной 3 и 7 метров, а также в варианте с укороченным выносом козырька для трамвайных остановок.

Проголосовать и оставить свои пожелания по поводу новых остановочных комплексов можно здесь. Опрос будет проводиться до 21 апреля включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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