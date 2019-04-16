Уголовное дело бывшего министра образования Челябинской области прекращено

Уголовное дело экс-ректора старейшего челябинского вуза прекращено.

Как сообщал уже РИА «Новый День», уголовное дело в отношении бывшего ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, экс-министра образования и науки региона Владимира Садырина было возбуждено по подозрению в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2017 году Садырин, превышая должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, незаконно получил доход в сумме более 100 тысяч рублей от деятельности по подготовке и выпуску журнала, издаваемого вузом.

По данным пресс-службы Центрального районного суда Челябинска, экс-ректор признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Суд приговорил Садырина к штрафу в 15 тысяч рублей и прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении него.

Напомним, Владимир Садырин возглавил Челябинский государственный педагогический университет в 2012 году, покинув пост министра образования и науки Челябинской области, который занимал с 2004 года. Во время его руководства вуз сменил название, став Южно-Уральским гуманитарно-педагогическим университетом.

В 2017 году министр образования и науки РФ Ольга Васильева отклонила его кандидатуру на пост ректора ЮУрГГПУ. Садырин ушел в отставку, его обязанности стала исполнять Татьяна Чумаченко, которая до настоящего времени продолжает руководить вузом с приставкой «и.о.».

Челябинск, Виктор Елисеев

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