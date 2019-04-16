На Южном Урале втрое выросли случаи бешенства

В Челябинской области едва успевают регистрировать новые случаи бешенства среди животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрированы 2 случая бешенства животных. Оба случая произошли в Чебаркуле. В обоих случаях заболели кошки. В Чебаркуле установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 14 случаев бешенства животных в 11 неблагополучных пунктах. Отметим, что за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 5 случаев бешенства среди животных.

В это же время правительством Челябинской области принято распоряжение «Об отмене ограничительных мероприятий (карантин) по бешенству животных на территориях неблагополучных пунктов Челябинской области» в Кусе (улица Зои Космодемьянской, улица Николая Ванина) и Златоусте (улица Громатушная, улица Платинная).

Челябинск, Виктор Елисеев

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