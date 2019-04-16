В Челябинске задержали грабителя, срывавшего серьги с незнакомок

В Челябинске задержали мужчину, нападавшего на женщин на улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по Челябинску, вечером 9 апреля в дежурную часть отдела полиции «Тракторозаводский» городской полиции обратилась 50-летняя челябинка. Она рассказала, что некоторое время назад неизвестный, находясь у дома по улице Бажова, похитил у нее серьги из золота стоимостью около 20 тысяч рублей. При этом злоумышленник буквально вырвал их из ушей женщины, повредив мочки.

По данному заявлению в отделе полиции «Тракторозаводский» городского управления МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали последнего на территории города Челябинска. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель, 1981 года рождения. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В результате работы с подозреваемым полицейские установили его причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений, совершенных им на территории города в период с марта по апрель текущего года. По данным фактам ранее в отделах полиции «Тракторозаводский» и «Курчатовский» были возбуждены уголовные дела по фактам грабежей.

Похищенным злоумышленник распоряжался по своему усмотрению. Часть похищенного имущества изъята полицейскими у подозреваемого по месту жительства.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению других аналогичных преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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