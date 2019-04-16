Магнитогорец устроил наркоплантацию у себя в квартире

Магнитогорские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске в многоквартирном доме по улице Труда в жилище 37-летнего безработного, ранее не судимого магнитогорца полицейские изъяли более 100 граммов марихуаны, расфасованной по пакетикам. Мужчина намеревался в дальнейшем продать наркотик на территории города.

Также в помещении обнаружена кустарно изготовленная теплица, в которой подозреваемый выращивал 38 кустов наркосодержащих растений.

По данному факту в следственном управлении УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 20 лет.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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