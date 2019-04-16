Силовики нагрянули к застройщику объекта саммитов ШОС и БРИКС

В Челябинске обыски прошли в компании занятой на строительстве одного из объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Как передает РИА «Новый День», в понедельник, 15 апреля, представители силовых ведомств наведались в офис компании «Связьстройинвест 1», принадлежащей бизнесмену Артуру Никитину и его семье.

По данным собственного источника, обыск и выемка документов прошли в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ООО «Стройсвязьурал 1» является генподрядчиком строительства гостинично-банного комплекса на улице Васенко. Здесь должна расположиться одна из делегаций стран – участниц саммитов ШОС и БРИКС. Правительство Челябинской области выдало гарантии под кредитование реализации проекта строительства после того, как застройщику не удалось продать еще не построенное здание комплекса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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