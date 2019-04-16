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Вторник, 16 апреля 2019, 13:04 мск

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Назначен глава Челябинского облсуда

Президент России Владимир Путин утвердил нового руководителя Челябинского областного суда.

Как передает РИА «Новый День», президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслав Малашковца председателем Челябинского облсуда. Соответствующий документ опубликован 16 апреля на интернет-портале правовой информации.

Вячеслав Малашковец родился в Челябинск в 1967 году. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию. С 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области. С 1998 года работал в качестве судьи Березовского городского суда Свердловской области, с 2003 года по 2015 год – судьей Свердловского областного суда. В мае 2015 года назначен заместителем председателя Челябинского облсуда.

С осени 2018 года назначен и.о. председателя Челябинского областного суда (после назначения его руководителя Сергея Минина главой седьмого кассационного суда). 24 декабря Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала утвердить Сергея Малашковца в должности председателя Челябинского областного суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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