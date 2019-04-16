В Челябинске суд оставил экс-замминистра под арестом

Экс-замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев останется под домашним арестом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска продлил срока домашнего ареста бывшего заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева до 19 июня. Единственное исключение составят походы в спортзал, разрешить которые просил экс-чиновник.

Напомним, чиновник, курировавший подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, был задержан 19 июля прошлого года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

3 августа губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил Антона Бахаева с поста первого заместителя министра экономического развития региона «в связи с утратой доверия». 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для бывшего чиновника с содержания под стражей на домашний арест.

Также до 19 июня продлен срок домашнего ареста другому фигуранту уголовного дела, директору рекламного агентства «Элефант» Михаилу Смирнову. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (по мнению следователей, именно через его фирму прогонялись украденные с российско-казахстанского форума деньги). Ему судья разрешила общаться с родными, увеличила время прогулок и разрешила дважды в неделю ходить в проектный офис на работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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