В Челябинской области возбудили уголовное дело о доведении школьника до самоубийства

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело 12-летнего мальчика обнаружили 12 апреля в одном из частных домов села Агаповка.

«В настоящее время сотрудниками регионального СК России и полиции продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Проводятся допросы членов семьи, учащихся школы, педагогов и иных лиц. Выполняются иные мероприятия, в том числе анализируется документация, касающаяся обучения мальчика в школе (школьные журналы, дневники, тетради и т.д.). В ходе следствия будет самым тщательным образом выясняться, имелись ли у ребенка с кем-либо из его окружения конфликты», – рассказали в силовом ведомстве.

В рамках расследования предстоит установить причины и условия, которые могли стать причиной произошедшего, на основании полученных данных в адрес компетентных органов будут внесены соответствующие представления. Кроме того, следователи СК проверят отношения в семье мальчика, как осуществлялся контроль со стороны родителей за его поведением, а также условия обучения, психологический климат в школе и мероприятия, проводимые в учебном заведении по выявлению и предотвращению подобных ситуаций, дана уголовно-правовая оценка действиям педагогических работников, членов семьи мальчика по принятым мерам по предотвращению произошедшего.

Между тем, вчера, 15 апреля, в Агаповском районе был обнаружен мертвым 15-летний подросток. По предварительной версии, причиной смерти также мог стать суицид.

Челябинск, Виктор Елисеев

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