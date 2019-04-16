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Вторник, 16 апреля 2019, 14:24 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ночь на 17 апреля в северной половине Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами – метели, ночью и утром на дорогах образуется гололедица, в горах – сильная.

«Миндортранс Челябинской области обращается ко всем автомобилистам: Будьте предельно внимательны и осторожны на трассах региона, соблюдайте скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами!" – обратились к ведомстве к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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