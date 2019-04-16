В Челябинской области в жилом доме прогремел взрыв

В Бакале в многоквартирном доме прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в Бакале (Саткинский район).

В одном из многоквартирных домов взорвался бытовой газ. Причиной ЧП стало возгорание.

Как пишет издание «В Сатке», очаг пожара расположен в квартире мужчины, известного своим асоциальным образом жизни. По предварительным данным, причиной пожара могла стать непогашенная сигарета.

«По неустановленным пока причинам в квартире произошло скопление бытового газа, а затем прогремел взрыв. От него пострадала только одна квартира. Жилец остался жив, с ожогами он был госпитализирован», – пишет издание.

Сейчас дом отключен от газа, на месте работают специалисты. Газ обещают пустить по окончании опрессовки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.19

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