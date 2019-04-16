На южноуральском заводе РМК серьезно пострадал рабочий

На Кыштымском медеэлектролитном заводе рабочий сорвался с высоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из цехов Кыштымского медеэлектролитного завода (принадлежит Русском медной компании).

Мужчина упал с шестиметровой высоты. С черепно-мозговой травмой и переломами таза его госпитализировали в реанимацию местной больницы. Сегодня рабочего перевезли в одну из больниц Екатеринбурга.

Как пишет «Кыштымский рабочий», мужчина приехал в Кыштым из Пермского края, устроившись на Кыштымский медеэлектролитный завод вахтовиком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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