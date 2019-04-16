В Челябинске организаторы нарколаборатории получили 24,5 года на двоих

В Челябинске огласили приговор организаторам нарколаборатории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня в областном суде оглашен приговор в отношении участников организованной группы по производству наркотических средств – мужчин 28 и 29 лет.

Установлено, что два челябинца решили «заработать» на распространении наркотических средств на территории области и других регионов. В феврале 2018 года, используя запрещенные сайты, они присоединились к участникам организованной группы, распространяющей наркотические средства через Интернет-магазин. Арендовав квартиру в Челябинске южноуральцы оборудовали в ней лабораторию. Выполняя заказы куратора, один из горожан из различных реактивов и химических растворов синтезировал наркотики, а другой расфасовывал их и делал тайники в лесных массивах на территории области.

Кроме того, часть наркотиков «химик» хранил у себя дома для собственного употребления.

В октябре 2018 года «закладчик» был задержан сотрудниками полиции при попытке сделать «закладку» в поселке Саргазы. В этот же день в квартире-лаборатории задержали его подельника. Они сразу признали вину и рассказали о своей незаконной деятельности.

В ходе следственных мероприятий из оборота изъято более 600 граммов произведенных челябинцами с целью сбыта наркотических средств.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению и пресечению деятельности других соучастников организованной группы.

Суд признал челябинцев виновными в незаконном производстве наркотических средств, совершенном с использованием электронных и информационно-телекоммуникационной сетей, в том числе сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере, а одного из них – еще и в незаконном хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Южноуральцев приговорили к 12 годам 6 месяцам и 12 годам лишения свободы соответственно, со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, ноутбуки и сотовые телефоны, используемые ими в процессе преступной деятельности, а также полученные преступным путем денежные средства конфискованы и обращены в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.19

На южноуральском заводе РМК серьезно пострадал рабочий. / В Челябинской области в жилом доме прогремел взрыв. / На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»