Ничего не видно: коммунальная авария спровоцировала гигантскую пробку в Челябинске

На северо-западе выросла гигантская автомобильная пробка из-за прорыва на теплотрассе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня вечером на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.
«Прорвало трубу с кипятком. Всю дорогу заволокло паром», – сообщили около часа назад администраторы одной из групп популярной социальной сети. Позднее они же добавили предупреждение: «Огромная пробка по Братьев Кашириных. Лучше объехать по близлежащим улицам!»
Очедицы сообщают о пострадавших. «Школьник обжог правую ногу», – написал один из челябинцев. «Ужас, кипяток хлещет по дороге, люди перейти не могут. Пар стоит – машин не видно. Пробка, «скорых» несколько», – рассказывают горожане с места ЧП.
Напомним, на этой неделе АО «УСТЭК-Челябинск» начало испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Сегодня работы проводятся, в том числе, в Калининском районе Челябинска, где и произошло ЧП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора региона Виталия Лопина организована проверка по факту произошедшей коммунальной аварии. «Предварительно установлено, что произошел порыв теплосети в результате проводимых испытаний теплоснабжающей организацией УСТЭК. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий аварии. В ходе проверки прокуратурой района будет проверено соблюдение технических требований при проведении испытательных работ теплоснабжающей организацией», – рассказали в надзорном ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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