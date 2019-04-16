Ничего не видно: коммунальная авария спровоцировала гигантскую пробку в Челябинске

На северо-западе выросла гигантская автомобильная пробка из-за прорыва на теплотрассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня вечером на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

«Прорвало трубу с кипятком. Всю дорогу заволокло паром», – сообщили около часа назад администраторы одной из групп популярной социальной сети. Позднее они же добавили предупреждение: «Огромная пробка по Братьев Кашириных. Лучше объехать по близлежащим улицам!»

Очедицы сообщают о пострадавших. «Школьник обжог правую ногу», – написал один из челябинцев. «Ужас, кипяток хлещет по дороге, люди перейти не могут. Пар стоит – машин не видно. Пробка, «скорых» несколько», – рассказывают горожане с места ЧП.

Напомним, на этой неделе АО «УСТЭК-Челябинск» начало испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Сегодня работы проводятся, в том числе, в Калининском районе Челябинска, где и произошло ЧП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора региона Виталия Лопина организована проверка по факту произошедшей коммунальной аварии. «Предварительно установлено, что произошел порыв теплосети в результате проводимых испытаний теплоснабжающей организацией УСТЭК. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий аварии. В ходе проверки прокуратурой района будет проверено соблюдение технических требований при проведении испытательных работ теплоснабжающей организацией», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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