Снегопад и метель остановили движение в Челябинске

Челябинск встал в девятибалльных пробках из-за обрушившегося на город снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снег шел в столице Южного Урала всю ночь. В итоге, в утренний час пик автомобилисты столкнулись с крайне сложной дорожной обстановкой в городе.

Еще час назад девятибалльные пробки сохранялись на основных дорогах Челябинска – улицах Братьев Кашириных, проспектах Ленина и Победы, развилке в районе Шершневского водохранилища, Комсомольском проспекте и прочих.

Большое скопление машин наблюдалось на выездах из областного центра. В настоящее время затруднение движения в городе Яндекс.Пробки оценивают в 5 баллов. Движение, по-прежнему затруднено на различных участках Свердловского проспекта, проспекта Ленина, улицах Худякова, Свободы, Цвиллинга и других.

Челябинск, Виктор Елисеев

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