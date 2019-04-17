Двое челябинцев, пострадавших во время коммунальной аварии на северо-западе, остаются в больнице

В областном ожоговом центре остаются два человека, пострадавших во время крупной коммунальной аварии на северо-западе Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, которые проводит АО «УСТЭК-Челябинск», прорвало трубу с кипятком. Без тепла и без горячего водоснабжения остались 705 домов, включая социальные учреждения.

Ожоги получили 5 человек. Двое из них с ожогами ног остаются в областном ожоговом центре. Пациентам 19 и 46 лет. Их состояние близко к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика, сообщили в минздраве Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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