В Челябинске силовики нагрянули к конструкторам-оборонщикам

На одно из челябинских предприятий ОПК нагрянули контрразведчики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром сотрудники УФСБ России по Челябинской области в среду, 17 апреля, начали оперативные мероприятия на территории АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина», расположеного на проспекте Ленина, 2-«б».

По словам источника, сотрудникам СКБ запретили пользоваться телефонами. Как уточнили в пресс-службе УФСБ Челябинской области, сотрудниками ведомства проводятся следственные действия в рамках возбужденного следственным отделом управления уголовного дела по факту хищения более 300 миллионов рублей выделенных в рамках госооборонзаказа АО СКБ «Турбина».

АО СКБ «Турбина» – предприятие оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день компания занимает лидирующее положение в России в разработке и выпуске малогабаритных многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов. С 2004 года входит в интегрированную структуру АО «НПО «Электромашина».

Челябинск, Виктор Елисеев

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