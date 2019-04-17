Эко-миллионы на показуху и выборы: южноуральское правительство распределило субсидии

Министерство экологии Челябинской области направит несколько миллионов бюджетных рублей на показушные проекты и помощь «единороссам» на грядущих выборах в парламент областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство подвело итоги конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций по распределению субсидий на 2019 год. Каждый из победителей получит из регионального бюджета на реализацию своего проекта 1 млн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Лихачев.

По каким критериям жюри определяло победителей, остается только гадать. Ясно одно: из 6 миллионов бюджетных рублей на дело пойдет едва ли половина.

Субсидии распределялись по трем направлениям: «Спасение и защита диких животных и птиц», «Экологическое просвещение» и «Уборка мусора и озеленение территории Челябинской области».

Неудивительно, что более или менее полезными и, возможно, действительно направленными на охрану окружающей среды региона (а субсидии распределялись именно в рамках реализации соответствующей госпрограммы) оказались проекты, представляющие первое направление. Здесь по миллиону рублей получат Фонд защиты «Спаси меня» на проект по спасению, реабилитации и содержанию диких животных, а также региональная общественная организация «Челябинское орнитологическое общество» на проект по транспортировке, обследованию и лечению диких птиц в рамках областной акции «Лебедушка-2019».

С остальными получателями субсидий дело обстоит не столь однозначно. Так, в направлении «Экологическое просвещение» в этом году субсидию получит частное учреждение, оно же – некоммерческая организация «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» на реализацию профильной экологической смены «Экополис» для... детей из стран ШОС и БРИКС. Напрашивается вопрос: на Южном Урале дела с экологическим просвещением обстоят настолько хорошо, что региональный бюджет можно тратить на экологическое просвещение граждан других государств?

Впрочем, вряд ли мы ошибемся, если отметим явную показушность мероприятия, выполненного, видимо, в излюбленной стилистике южноуральских чиновников «давайте убедим всех, что с экологией в Челябинской области все прекрасно!"

Весьма странным участником экологических проектов выглядит и второй победитель – ЧРОО «Ресурсный центр поисковой деятельности и социальной подготовки «Опора». Остается только догадываться, почему вдруг поисковики, ранее отметившиеся раскопками на местах сражений Великой Отечественной войны, вдруг решили заняться экологическим просвещением, да еще с проектом под маловразумительным названием «Живи в стиле эко».

И уж совсем изумительны результаты конкурса в направлении «Уборка мусора и озеленение территории Челябинской области». Здесь субсидию получит Ассоциация волонтеров Южного Урала на проект «Региональный Кубок чистоты». «Хочу отметить, что в 2018 году эта организация также была победителем конкурса. В результате ее деятельности Челябинск и Челябинская область выиграли Кубок чистоты среди 60 регионов Российской Федерации», – попытался оправдаться глава минэкологии Сергей Лихачев.

Для тех, кто не в курсе, Кубок чистоты проходил 15 сентября прошлого года. Участие в нем приняли команды из 56 городов России. Для победы нужно было просто собрать побольше мешков мусора. Одержавшая в нем победу команда из Челябинска собрала 59 мешков раздельного мусора и 10 мешков – смешанного. Для примера: учащиеся школы одного из поселков Копейска в ходе субботника, прошедшего на минувшей неделе, только на территории школы за 2-3 часа собрали более 100 мешков с мусором.

Вполне понятно, что Кубок чистоты вряд ли сможет реально повлиять на ситуацию с мусором в Челябинской области. Зато даст возможность чиновникам отчитаться о проведении еще одного «экологического мероприятия».

Второй победитель направления и вовсе очарователем. На проект по озеленению «Челябинск цветущий» 1 миллион бюджетных рублей получит областное общественное движение «Соцгород». Напомним, организатор движения – депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрей Барышев. Именно на «Соцгород» будут опираться в своей агитационной работе его ставленники на предстоящих в сентябре этого года выборах в районные советы депутатов Челябинска и городскую думу. Но зачем им тратить на предвыборную борьбу свои деньги или деньги патрона, если можно попросить у минэкологии?

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.19

Начальник управления спорта Челябинска ушел в отставку. / Депутат Госдумы «добила» правительство РФ: в парламент поступили данные о финансировании нацпроектов. / Прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке челябинского конгресс-холла. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»