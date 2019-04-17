Начальник управления спорта Челябинска ушел в отставку

Евгений Иванов покинул пост начальника управления физической культуры и спорта Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евгений Иванов подал в отставку с поста начальника управления физической культуры и спорта Челябинска в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен Максим Клещевников.

Теперь г-н Иванов занимает кресло замдиректора ХК «Трактор». Отметим, что до перехода на пост начальника городского спортивного управления он работал в системе спортшколы «Трактор».

Интересно, что в бытность чиновником мэрии Евгений Иванов фигурировал в скандале с полетом в Швейцарию на борту вместе с челябинскими хоккеистами. Его подозревали в том, что этот полета оплатил хоккейный клуб, однако суд прекратил уголовное преследование чиновника, так как тот не имел возможности повилять на финансирование команды и не мог рычагов давления на руководство клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.19

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