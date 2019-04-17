Магнитогорцев, отказавшихся от участия в субботнике, обложили данью

В Магнитогорске выставляют дополнительные счета жителям, не принявшим участие в субботнике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей одного из домов Магнитогорска вынуждают принять участие в санитарной уборке вокруг дома, детской площадки и подвалов. В противном случае южноуральцам грозят начислить сверх квартплаты 300 рублей с квартиры.

Объявление от имени правления ЖСК появилось на подъездах дома №7 по улице Галиуллина. Фотографией «предложения, от которого невозможно отказаться» один из магнитогорцев поделился в социальных сетях. «Меня одолевает интерес. Правомерно ли требовать с жильцов за субботник какие-либо деньги, а потом еще и высчитывать в платежках?» – вопрошает автор поста.

При этом в правлении ЖСК настаивают на своей правоте. «Решение об этом было принято на собрании в 2012 году, – цитирует «Верстов.Инфо» председателя правления ЖСК. – Люди возмущаются, что принимают участие в субботниках одни и те же. Поэтому и решили, что тем, кто не выходит на санитарную уборку, будут начислять в квартплату 300 рублей. Мы не начисляем только инвалидам и пенсионерам».

Таким образом, добровольное изначально мероприятие превратилось в Магнитогорске в обязанность жильцов дома. Интересно, что, по сути, субботники исправляют недочеты в работе дворников, в чьи обязанности входит уборка придомовой территории. Именно поэтому они и носят добровольный характер: было бы нелогично заставлять жителей дома в обязательном порядке выполнять работу, за которую они уже заплатили. Идея же обложить данью тех, кто не считает нужным такую работу выполнять, выглядит уж слишком оригинальной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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