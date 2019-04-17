ВЦИОМ узнал, сколько южноуральцев готовы проголосовать за Алексея Текслера

Социологи оценили электоральный потенциал врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, готовы ли жители регионов голосовать за врио губернаторов, назначенных в последние месяцы.

По данным социологов, за врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера на сегодня готовы проголосовать на выборах 19 сентября 53% участников опроса. Электоральный потенциал чиновника ВЦИОМ оценил в 75%.

При этом 53% респондентов пока еще не составили определенного мнения по поводу нового главы Южного Урала. 43% оценили его назначение положительно. И только 4% – отрицательно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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