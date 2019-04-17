В Копейске объявили конкурс на пост мэра

В городе-спутнике Челябинска объявили конкурс на должность главы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 17 апреля, в рамках внеочередного 55-го заседания Собрания депутатов КГО был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

Из числа копейских депутатов по итогам голосования в состав конкурсной комиссии вошли председатель городского собрания депутатов Владимир Емельянов, Евгений Гиске, Наталья Кузнецова и Александр Чернецов.

«Комиссия будет состоять из восьми человек. В ее состав также войдут четыре представителя от области. Всем участникам конкурсной комиссии предстоит отобрать самых грамотных кандидатов на пост главы Копейска. В итоге, конкурсная комиссия должна оставить не менее двух претендентов на пост главы Копейска. По факту их может быть и несколько. После конкурсного отбора кандидатов депутатам Копейска предстоит тайным голосованием проголосовать за самого достойного», – сообщил Владимир Емельянов.

По словам председателя собрания депутатов, составлена предварительная дорожная карта избрания главы Копейска. В ближайшее время, до 28 апреля, технический секретарь будет принимать заявки от кандидатов на пост главы Копейска. До 21 мая будет осуществляться проверка предоставленных документов от кандидатов. 24 мая должно состояться предварительное заседание конкурсной комиссии. 5 июня – итоговое заседание. На 14 июня запланировано проведение внеочередной сессии депутатов, которым предстоит голосовать за прошедших конкурсную комиссию кандидатов на пост главы Копейска.

Напомним, мэр Копейска ушел в отставку в конце марта. Слухи о его отставке ходили едва ли не на протяжении всего прошлого года. Бодро сменивший ушедшего по состоянию здоровья Валерия Устинова, новый мэр не смог справиться с узлом накопившихся проблем и достаточно быстро разочаровал сначала копейчан, а потом и областное правительство.

Когда в администрации Копейска в роли вице-мэра появился заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Фалейчик, все восприняли его как претендента на пост главы. После отставки Можина именно он стал и.о. мэра. Вчера о поддержке его кандидатуры заявил врио губернатора Алексей Текслер. Однако, даже это не гарантирует безоговорочной поддержки его со стороны достаточно своенравной копейской элиты, воспринявшей Фалейчика как «варяга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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