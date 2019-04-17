Южноуральских вице-губернаторов поссорила охота

Заместители губернатора Челябинской области переругались из-за весенней охоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение достаточно рядового вопроса в ходе заседания правительства Челябинской области едва не закончилось скандалом.

Началось все с представленного министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым предложения ввести запрет на весеннюю охоту на селезней из укрытия с чучелами уток. «Введение запрета связано с необходимостью снижения фактора беспокойства для водоплавающих птиц и снижения риска возникновения ландшафтных пожаров, вызываемых большим количеством граждан, посещающих охотничьи угодья в весенний период», – пояснил чиновник.

По словам министра, введение аналогичного запрета охоты на селезней в 2018 году позволило снизить нагрузку на околоводные угодья в два раза – с 10 тысяч человек до 5 тысяч человек, при этом весенняя охота в Челябинской области была проведена согласно правилам охоты в Российской Федерации в течение 10 календарных дней.

Однако, в ходе обсуждения доклада вице-губернатор – министр общественной безопасности Олег Климов предложил запретить весеннюю охоту вообще. «Охота – один из факторов риска пожаров. Сейчас самый опасный сезон, когда горят леса, и было бы правильно полностью запретить весеннюю охоту. Три года назад губернатор давал поручение министерству проработать этот вопрос. Это было бы полезно и животному миру, и в части охраны от пожаров. Но по разным причинам поручение выполнено не было. Прошу дополнить перечень поручений или хотя бы внести мое мнение: запретить охоту совсем», – заявил чиновник.

Но здесь в полемику вступил другой заместитель губернатора – Сергей Сушков, курирующий минэкологии. «Есть недовольство по этой категории населения, – напомнил вице-губернатор. – Мы и так указали самый минимальный срок для возможности охотиться на птицу. Мы понимаем, о чем говорит Олег Борисович, но стоит ли вообще закрывать охоту – вопрос».

В результате врио губернатора Алексей Текслер поручил подробнее проработать этот вопрос, но постановление приняли.

Интересно, что три года назад губернатор Борис Дубровский, действительно, поручал проработать вопрос о полном запрете весенней охоты. Правда, тогда минэкологии, манкировавшее поручением главы региона, подчинялось вице-губернатору Олегу Климову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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