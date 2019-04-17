Три плюс два: борьба за пост ректора ЮУРГГПУ начинается

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) завершился прием документов от желающих занять пост ректора. На участие в конкурсе заявились 5 человек: три женщины и двое мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная борьба, по мнению наблюдателей, развернется между исполняющей обязанности ректора Татьяной Чумаченко, заместителем проректора по учебной работе ЮУрГГПУ Мариной Потаповой и профессором кафедры ЮУрГУ «Современные образовательные технологии» Владимиром Базелюком. Последний был проректором ЧГПУ по научной работе до прихода на пост ректора Владимира Садырина, отношения между ними не сложились, и Базелюк перешел в другой вуз.

Марина Потапова работала проректором по учебной работе до назначения Чумаченко исполняющей обязанности ректора. Возглавив ЮУрГГПУ, Чумаченко назначила на эту должность Нину Корнещук, а Потапову понизила до замов.

Корнещук, кстати, тоже завилась на ректорский конкурс: она и советник ректора ЮУрГГПУ по общим вопросам Илья Левченко считаются техническими кандидатами, поддерживающими Чумаченко.

25 апреля ученый совет вуза должен утвердить список кандидатов, после чего претенденты должны будут пройти аттестацию в Минобрнауки РФ.

Отметим, что в прошлый раз – в декабре 2017 года – Базедюк и Потапова этот этап не преодолели: тогда аттестационная комиссия Минобрнауки РФ отклонила все шесть кандидатур на пост ректора ЮУрГГПУ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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