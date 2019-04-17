В Челябинске продолжатся испытания тепловых сетей

В Челябинске пройдет второй этап испытания тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 18 апреля, АО «УСТЭК-Челябинск» проведет второй этап испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, в соответствии со сводным планом ремонтов, утвержденным администрацией города.

Работы будут проходить с 6:00 до 20:00:

18.04.2019 г. – магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-4 (Калининский, Центральный районы);

23.04.2019 г. – магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Калининский, Ленинский, Центральный районы).

«Испытания на максимальную температуру теплоносителя являются обязательными. Данный вид испытаний позволяет оценить способность сетей, теплопотребляющих установок нести необходимые нагрузки при максимальной температуре теплоносителя, проверить работу компенсирующих устройств, определить ненадёжные участки теплопроводов», – подчеркнули в мэрии.

На период испытаний будет отключено горячее водоснабжение у потребителей, указанных в прилагаемом перечне. Также будет отключено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

«В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры – включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно донесите информацию о мерах безопасности до детей, соблюдайте правила безопасности», – рекомендуют чиновники. При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования просим сообщить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246-72-72, 246-72-73 или в колл-центр: 246-40-00. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию.

Напомним, вчера, 16 апреля, испытания, проводимые АО «УСТЭК-Челябинск», привели к крупной коммунальной аварии. В 18:00 на улице Братьев Кашириных произошел порыв теплотрассы. В результате без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось 83,4 тысячи человек, а также 10 социальных объектов: три школы и семь детских садов. В работах по ликвидации последствий аварии участвовали представители городской администрации, работники теплоснабжающей организации, сотрудники полиции и МЧС. Было задействовано 39 человек и 18 единиц техники.

Не обошлось без пострадавших. Ожоги получили 5 человек. Двое из них с ожогами ног остаются в областном ожоговом центре. Пациентам 19 и 46 лет. Их состояние близко к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика, сообщили в минздраве Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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