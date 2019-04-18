Челябинцы не верят, что власти защитят их права

Челябинцы не хотят искать защиты прав у чиновников, полиции или омбудсмена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый двадцатый челябинец обратится в органы власти или полицию в случае нарушения его прав. Таковы итоги исследования, проведенного специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

«Мы намеренно не уточняли, о нарушении каких конкретно прав идет речь, использовав общую формулировку: куда вы в первую очередь обратитесь в случае, если ваши права и интересы будут нарушены?", – отметили авторы исследования.

Предложенные респондентам оценочные позиции условно можно разделить на три выявленных стратегии поведения: использование «формальных», «неформальных» и «нетрадиционных» практик. К «формальным» практикам могут быть отнесены такие стратегии поведения, которые ориентированы на использование правовых и государственных институтов и структур – это обращения в суд, в правоохранительные органы, юридические фирмы, органы власти, к уполномоченному по правам человека (в сумме 72,3% и это самая распространённая модель поведения).

«Неформальные» методы объединяют обращения к родственникам, друзьям и знакомым и самостоятельное решение проблемы (в сумме 9,7%). Группа «нетрадиционных» методов решения проблем включают в себя обращения за поддержкой к представителям СМИ, общественную организацию (в сумме 3,4%).

Отдельно можно выделить группу «внеправовых практик» – граждан, ориентированных на неправовые латентные практики, которые готовы обратиться за помощью к криминальным авторитетам (0,7%).

Самой распространенной среди жителей Челябинска моделью поведения в случае нарушения прав и интересов стало обращение за консультацией к юристам (28,7%). Так чаще отвечали женщины, по роду занятий – учащиеся.

С небольшим отставанием, буквально в 0,4 процентных пункта, вторым по упоминаемости стал вариант ответа «в суд», который чаще остальных выбирали респонденты среднего возраста – 31-50 лет и среднего же уровня материальной обеспеченности.

Третьей по распространенности среди населения города Челябинска стала позиция «решу вопрос своими силами, путем личных переговоров», ее выбрали 8,0% опрошенных. Чаще это были мужчины, горожане со средним уровнем доходов, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций, а также самозанятые.

А вот в органы власти (письменно или устно) собираются обратиться в случае нарушения своих прав только 5,3% опрошенных. Такая модель поведения чаще свойственна женщинам, респондентам в возрасте 18-30 лет, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

В органы внутренних дел намерены обратиться примерно столько же – 5,0%. Интересно, что и к уполномоченному по правам человека готовы пойти 5% респондентов. Однако, социально-демографические характеристики этих групп респондентов довольно разные: если в органы внутренних дел, как правило, планируют в первую очередь обратиться мужчины, жители города старше 50 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий – наемные работники, индивидуальные предприниматели и работающие пенсионеры, а также те, чей уровень материальной обеспеченности выше среднего, то к омбудсмену – респонденты в возрасте 31-50 лет, имеющие среднее общее, специальное и неполное высшее образование, по роду занятий – учащиеся, со средним уровнем материальной обеспеченности.

Отметим, что среди челябинцев есть и те, кто в случае нарушения его прав и интересов не планирует никуда обращаться, их 4,0%. Об этом чаще говорили женщины, респонденты старше 50 лет, со средним общим, специальным и неполным высшим образованием, пенсионеры – причем как работающие, так и неработающие.

Интересно, что каждый десятый респондент (10%) затруднился ответить на вопрос, куда он обратится в первую очередь в случае, если его права и интересы будут нарушены, а вариант «к криминальным авторитетам» был упомянут столько же, сколько позиция «в общественную организацию» – 0,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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