Число южноуральцев в рейтинге Forbs сократилось

В рейтинге самых богатых россиян стало меньше представителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь четыре южноуральца (против пяти в прошлом году) вошли в новый рейтинг 200 самых богатых россиян по версии Forbs.

Самым богатым жителем Челябинской области остается председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Несмотря на потерю 400 миллионов долларов, он сохранил 14-е место в рейтинге с 8,9 миллиарда долларов.

Вторым богатейшим южноуральцем Forbs считает депутата Законодательного собрания Челябинской области, президента УК «Южуралзолото Группа компаний» Константина Струкова. Увеличив состояние на 200 миллионов долларов за год (до 1,9 миллиарда рублей), он поднялся с 59-й на 53-ю строчку в списке самых богатых российских бизнесменов.

Остальные южноуральцы потеряли свои былые позиции. Основатель розничной сети «Красное& Белое» Сергей Студенников, пошедший на объединение со своими конкурентами за 49% акций нового холдинга, потерял 98 миллионов долларов и восемь строчек в рейтинге, опустившись на 123-е место (852 миллиона рублей). Совладелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров опустился со 121-го на 130-е место с 800 миллионами долларов (минус 100 миллионов рублей).

А собственник горно-металлургического холдинга «Мечел» Игорь Зюзин и вовсе покинул «список двухсот». В прошлом году он занимал 193-м место и обладал состоянием в 500 миллионов долларов (этой же суммой оценивалось состояние еще 15 участников прошлогоднего рейтинга).

Челябинск, Виктор Елисеев

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