На ЧМК полночи тушили газопровод

На крупном челябинском предприятии пять часов тушили пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о пожаре на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» поступила в ЕДДС Челябинска вчера, 17 апреля, в 23:15.

В доменном цехе предприятия произошло возгорание газопровода. Пожару был присвоен повышенный ранг пожарной опасности №2.

По данным ЕДДС Челябинска, с пожаром удалось справиться лишь к 4:00.

В результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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