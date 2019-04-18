российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 апреля 2019, 13:51 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На ЧМК полночи тушили газопровод

На крупном челябинском предприятии пять часов тушили пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о пожаре на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» поступила в ЕДДС Челябинска вчера, 17 апреля, в 23:15.

В доменном цехе предприятия произошло возгорание газопровода. Пожару был присвоен повышенный ранг пожарной опасности №2.

По данным ЕДДС Челябинска, с пожаром удалось справиться лишь к 4:00.

В результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.19

Число южноуральцев в рейтинге Forbs сократилось. / Пожары, ЧП, ДТП… Жириновский пообещал законодательно защитить всех россиян от негативной информации. / Экс-сити-менеджер Челябинска отказался прийти на пересмотр дела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров