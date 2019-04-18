На ЧМК полночи тушили газопровод

На крупном челябинском предприятии пять часов тушили пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о пожаре на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» поступила в ЕДДС Челябинска вчера, 17 апреля, в 23:15.
В доменном цехе предприятия произошло возгорание газопровода. Пожару был присвоен повышенный ранг пожарной опасности №2.
По данным ЕДДС Челябинска, с пожаром удалось справиться лишь к 4:00.
В результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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