Шофера, бросившегося на инспектора ГИБДД с ножом, требуют запереть в психушку

В суд направили дело нетрезвого водителя, кинувшегося с ножом на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района направило в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Нового Уренгоя, напавшего на полицейского.

Мужчину обвиняют в покушении на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Гособвинение требует для него применения принудительных мер медицинского характера.

В ноябре 2018 года мужчина ехал на своем автомобиле из Нового Уренгоя в Феодосию. В селе Миасское его остановили сотрудники ГИБДД. Сибиряк «бесцельно передвигался» по селу, и полицейские заподозрили, что за руль он сел пьяным.

От мужчины, действительно, пахло спиртным. Поэтому инспектор ДПС потребовал у него документы и предложил проследовать в патрульный автомобиль. В салоне полицейской машины сибиряк вытащил из рукава перочинный нож и попытался ударить инспектора, однако был остановлен стражами порядка. При этом, отбирая нож, один из полицейских поранил кисть. Впрочем, эта рана не причинила вреда его здоровью.

В ходе следствия обвиняемый прошел психиатрическую судебную экспертизу. В итоге медики пришли к выводу, что на фоне переутомления, приема тонизирующих средств и алкоголя, после перенесенного ночью гипертонического криза, у мужчины развилось временное психическое расстройство, и он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому прокуратура направила уголовное дело в Красноармейский районный суд с требованием направить сибиряка на принудительное лечение в психиатрический диспансер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.19

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