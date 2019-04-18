В Челябинске горит деловой центр «Аврора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар в здании, расположенном на пересечении улиц Гагарина и Дзержинского (адрес: Дзержинского 93б), начался примерно в 16:30 пор местному времени.

Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Предположительно, возгорание началось на 2 этаже пристроя в помещении кухни. В основном 8-этажном здании расположены отель, учебный центр, офисы более чем 50 организаций. Но сначала сообщалось, что эвакуация не потребовалась. Однако потом появилась информация, что людей из отеля все же выводили. Сейчас группы газозащиты проверяют этажи.

НА пожаре работаю 80 человек и 25 единиц техники.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.04.19

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