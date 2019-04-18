Особый путь: Челябинской области рекомендовали сократить число муниципалитетов

Челябинской области нужно подумать о сокращении числа муниципалитетов. Такую рекомендацию дал региональному правительству полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на территории области действуют более 300 муниципальных образований.

Цуканов подчеркнул, что большое количество муниципалитетов не дает Челябинской области «нормально формировать бюджет», а это, в свою очередь, не дает области и муниципалитетам участвовать в федеральных программах. По мнению полпреда, большое количество муниципалитетов не дает Челябинской области нормально формировать бюджет и ограничивает сами муниципалитеты в возможности участвовать в федеральных программах.

«Форма у вас достаточно уникальная – только в Челябинской области она осталась в части формирования советов и количества муниципалитетов», – отметил Цуканов, поинтересовавшись, планировали ли областные власти что-либо изменить.

Цуканов подчеркнул, что проблему надо решать с учетом мнения южноуральцев: «Я имею в виду жителей, а не чиновников, которые боятся потерять работу. Нужно найти правильную форму, сделать правильные шаги».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.04.19

В Челябинске горит деловой центр. / Госдума решила ограничить возможность «по ограблению граждан». / Шофера, бросившегося на инспектора ГИБДД с ножом, требуют запереть в психушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»