В магнитогорском ТЦ рухнула стена

В одном из торговых центров Магнитогорска во время ремонта рухнула стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ТЦ «Зори Урала». О произошедшем сообщили работающие в комплексе предприниматели.

«Сидели спокойно, смотрим, в соседних отделах запаниковали, – цитирует «Верстов.Инфо» одного из очевидцев. – Выхожу, смотрю, все в пыли. Не могу понять, что происходит. Спустился – в подвале все открыто, видимо, когда разбирали «Профмакс», что-то не предусмотрели, и эта стена рухнула».

Подвал, где произошло обрушение, раньше арендовался владельцами передвижного зоопарка, приспосабливался под продуктовые ярмарки, потом там размещались один за другим несколько магазинов. В настоящий момент там проходят ремонтные работы после того, как очередной арендатор съехал.

По информации издания, в момент обрушения в помещении находились рабочие. Однако информации о пострадавших нет.

Кстати, это не первое ЧП в торговом центре. В феврале этого года здесь произошел пожар. Работу ТЦ возобновил лишь 8 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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