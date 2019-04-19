В Челябинской области больница заплатила за страдания ребенка

Южноуральская больница заплатит компенсацию за неправильный диагноз и мучительное лечение маленького ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Пласта провело проверку по информации министерства здравоохранения региона о некачественном оказании медицинской помощи двухлетнему ребенку.

В ходе проверки выяснилось, что 13 февраля 2018 года родители двухлетнего малыша обратились в городскую больницу Пласта за медицинской помощью. Однако медики выполнили неполный сбор анамнеза заболевания и эпидемиологического анамнеза, а также недообследовали ребенка. В результате был выставлен неправильный диагноз – стрептодермия волосистой части головы.

Спустя шесть дней родители малыша сообщили врачам, что назначенное ими лечение результата не приносит. Однако адекватной реакции со стороны медицинского персонала не последовало. С 19 апреля по 10 мая 2018 года малыш находился на лечении в ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер №3», где ему поставили диагноз – микроспория волосистой части головы (стригущий лишай).

По словам матери ребенка, лечение для ее сына, которому не было и трех лет, было очень мучительным и болезненным. По всей волосистой части головы маленькому ребенку делали депиляцию, вырывали волосы на пораженных участках кожи. Ребенка лечили три месяца. Было много слез и боли, что негативно повлияло на детскую психику. Но впоследствии выяснилось, что лечили малыша от болезни, которой он не страдал.

На основании решения Пластского городского суда по иску прокурора города в интересах несовершеннолетнего с ГБУЗ «Городская больница г. Пласт» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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