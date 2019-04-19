96-летняя копейчанка выпала из окна больницы

Родные пожилой копейчанки винят врачей в гибели пенсионерки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 96-летняя женщина выпала из окна третьего этажа копейской больницы, где лежала с переломом руки. Старушка умерла от болевого шока и множественных переломов ребер.

Внучка женщины рассказала, что пенсионерка выпала не из той палаты, куда ее направили. В больнице родственникам объяснили. Что бабушка мешала отдыхать другим пациентам, и поэтому ее перевели в другую палату, где заперли в одиночестве.

Родные погибшей убеждены: останься бабушка в прежней палате, трагедии бы не произошло. И намерены искать правды в прокуратуре.

Гибель пенсионерки наделала шуму в соцсетях. Жители Копейска уверены: персонал больницы и не думал следить за пожилой пациенткой. В самой больнице сейчас идет внутреннее расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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