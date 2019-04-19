Южноуральские депутаты рассказали о доходах: жены не бедствуют

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассказали, сколько заработали за год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно декларациям о доходах, больше всего в 2018 году заработал владелец группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков. Южноуральский олигарх отчитался о доходе в 4 миллиарда 461 миллиона 793 тысячи рублей (это на 1,1 миллиарда рублей больше, чем год назад).

Депутат многократно превзошел своих коллег. На втором месте по уровню дохода следует гендиректор компании «Злак» Валерий Филиппов – 282 миллиона 633 тысячи рублей.

Удивительно, но больше «номера 2» в рейтинге депутатов-богачей заработала в прошлом году супруга парламентария Николая Янова. Пока ее муж пытается доказать, что не имеет бизнеса в Чехии, его прекрасная половина демонстрирует невероятную удачливость: если сам Янова задекларировал годовой доход в 1 миллион 278 тысяч рублей, то его жена сумела заработать 329 миллионов 548 тысяч рублей.

Повезло со вторыми половинками и другим южноуральским парламентариям. Так, первый вице-спикер заксобрания Юрий Карликанов заработал весьма скромные 4 миллиона 295 тысяч рублей. И это можно понять: депутат сейчас проходит через достаточно сложный процесс банкротства сразу нескольких его компаний. Зато супруга г-на Карликанова задекларировала доход в 55 миллионов 437 тысяч рублей.

Не менее удачливой оказалась жена заместителя гендиректора Ашинского метзавода Александра Решетникова. Если супруг может похвастать доходом в 327 тысяч рублей, то г-жа Решетникова заработала за год 35 миллионов 495 тысяч рублей.

А вот жена главврача Челябинской областной клинической больницы Давида Альтмана может похвастать лишь десятикратным превосходством своих доходов над доходами супруга: 24 миллиона рублей против 2,7 миллиона у г-на Альтмана.

Еще один влиятельный единоросс – Семен Мительман также заработал весьма неплохо. Видимо, отставка с поста вице-спикера пошла ему на пользу, и г-н Мительман записал на своей счет 217 миллионов 885 тысяч рублей.

Что касается председателя заксобрания Владимира Мякуша, то он, как всегда, старается не выделяться ни чрезмерной зажиточностью, ни показной «бедностью»: в 2018 году спикер заработал 7 миллионов 755 тысяч рублей, его жена – 4 миллиона 816 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.19

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