В Челябинске эвакуировали крупный ТРК

Сотрудников и посетителей крупного ТРК Челябинска эвакуировали по тревоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эвакуация началась около получаса назад. Об этом сообщили в сообществе «Типичный Челябинск».

«В Ленинском районе из ТРК «Алмаз» эвакуировали посетителей и работников. В комплексе нашли подозрительный предмет, из-за которого всех и вывели», – написали администраторы группы.

Как уточнили в соцсетях, горожан эвакуировали из строймаркета «Леруа Мерлен» и гипермаркета «Лента». «В одном из отделов «Леруа Мерлен» был обнаружен подозрительный предмет», – уточнили в сообществе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.19

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