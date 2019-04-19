Сказку «Красная Шапочка» обвинили в сексизме

Книги со сказками изъяли из школы в Барселоне за нетолерантность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из библиотеки одной из школ Барселоны по решению родительского комитета изъяли 200 книг, признанных недостаточно толерантными. Среди изданий, которые сочли опасными для неокрепшего сознания школьников – несколько версий «Красной Шапочки», «Спящая красавица» и легенда о святом Георгии Победоносце.

Инициаторы расправы со сказками признали лишь 10% библиотечного фонда «гендерно правильными». 30% детской литературы, напротив, признаны «токсичными», содержащими сексистские высказывания.

Проблемой гендерной выверенности школьных библиотек озаботились и в других школах Каталонии. «Тип книг, которые читают дети, очень важен, потому что традиционные книги воспроизводят гендерные стереотипы, и хорошо, что есть книги, которые их нарушают», – цитирует испанская El Pais главу ассоциации родителей одной из школ.

Пока изымать «сексистские» книги планируется лишь из перечня литературы для младших классов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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