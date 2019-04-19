В прессу и приемную губернатора отправили письма с критикой начальника управления культуры Челябинска

Требование отправить в отставку начальника управления культуры Элеонору Халикову отправили с почты уволившегося директора ДК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интересное послание поступило в СМИ и приемную губернатора Челябинской области вчера вечером, уже по окончании рабочего дня. При этом пресса получила электронное письмо за подписью Льва Пашнина (бывший директор ДК «Кировец», уволенный 16 апреля после того, как выяснилось, что в учреждении работал подпольный ночной клуб) с почтового ящика, зарегистрированного на украинском сервисе, а в приемную главы региона – с компьютера одной из сотрудниц управления культуры.

В письмах, якобы, от имени коллектива управления требуют уволить начальника учреждения Элеонору Халикову. При этом составлено обращение от имени главного специалиста управления культуры города, даже указан действующий номер сотового телефона.

Автор обращения рассказывает о недовольстве коллектива работой начальника управления культуры Элеоноры Халиковой, провале подготовки к 9 Мая, а также пользуется часами стоимостью 800 тысяч рублей и телефоном за 200 тысяч рублей и элитной иномаркой за 8,5 миллионов рублей.

При этом сотрудники управления культуры были ошарашены, узнав о петиции, направленной от их имени. «Автор» послания заявила, что ничего подобного не писала, а сотрудница, с почтового адреса которой ушло обращение в приемную губернатора, уже отозвала его.

В пресс-службе мэрии Челябинска признались, что не могут представить, кому могла прийти в голову мысль устроить подобную «шутку». «Никаких особых недругов у Элеоноры Халиковой нет, – отметили в администрации города. – Но письма отправлял человек, погруженный в информационную повестку. Он знает о скандале с ДК «Кировец», знает подлинные телефоны Халиковой и другой сотрудницы управления». Интересно, что сама Элеонора Халикова сегодня была в Москве. Вероятно, неизвестный «доброжелатель» знал и об этом.

В мэрии заявили, что не собираются разбираться с анонимкой. «Факты на берегу не подтверждаются, – отмечают чиновники. – Подготовка к 9 Мая идет по плану, вице-мэр Лопаткин регулярно собирает совещания, мы уже не скрываем, кто из звезд к нам приедет, будет большой концерт, прошла репетиция парада. Чего добивался автор обращения, непонятно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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