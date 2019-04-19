В центре Челябинска водители устроили драку с погоней

В Челябинске водители подрались на подъезде к торговому центру, а потом устроили гонки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня вечером у ТРК «Родник». Подъездную дорожку к магазину «Ашан» заблокировали две легковушки: водителю KIA Сerato не понравилось, как припарковался ВАЗ -2115. Водитель иномарки остановился посредине дороги, заблокировав проезд другим автомобилям, открыл окно и сообщил владельцу отечественной легковушки все, что о нем думает. Тот не стал втягиваться в словесную перепалку, а выскочил из машины и набросился на обидчика, мутузя его кулаками через открытое окно.

Мужчина в иномарке, видимо, решив, что аргументы в споре исчерпаны, поспешил уехать, но водитель «Жигулей», похоже, не закончил излагать свою позицию: он запрыгнул обратно в автомобиль и бросился в погоню за KIA. Умудрившись никого не задеть на дорожке возле ТРК, легковушки вывернули на Северо-Крымскую и унеслись.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.04.19

На Южном Урале режим «черного неба» объявили на все выходные. / В прессу и приемную губернатора отправили письма с критикой начальника управления культуры Челябинска. / Сказку «Красная Шапочка» обвинили в сексизме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»