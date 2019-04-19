Председателя Центрального райсуда Челябинска лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой.

Как уже сообщал «Новый День», 7 декабря 2018 года Совет судей рекомендовал лишить полномочий председателя Центрального районного суда. Непосредственной причиной стали жалобы ее подчиненных на несправедливое, по их мнению, распределение дел. Кроме того, Лутфуллоева оказалась в центре медиаскандала, связанного с ее родственниками: прокуратура Челябинска отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием супруга судьи, в результате которого получил травмы студент одного из колледжей города. Выяснилось, что в ходе доследственной проверки сотрудники полиции не стали проводить экспертизу по определению степени тяжести вреда здоровью молодого человека. Между тем, при тех травмах, что получил челябинец, такую экспертизу нужно было проводить обязательно, настаивают в надзорном ведомстве. Именно поэтому материалы возвращены в следственное управление областного полицейского главка.

Плюс ко всему, несколько родственников судьи были судимы, в том числе за коррупционные преступления. Рассмотрение вопроса о полномочиях Лутфуллоевой продолжалось несколько месяцев, затягиваясь по разным причинам. Наконец, решение принято: Лутфуллоева остается судьей, но руководить Центральным райсудом не будет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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