В Челябинской области напали на фермеров, благоустраивающих свой поселок

В Челябинской области избили и ограбили фермеров, на собственные средства благоустраивающих свой поселок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Браиловский

Кизильского района. В дом фермеров рано утром залезли домушники: хозяев избили, связали и потребовали деньги. В конце концов, у них забрали золото, технику и 20 миллионов рублей в картонной коробке, сообщает Mash.

Эти деньги пострадавшие собирались потратить на ремонт дорог: они вообще на собственные средства благоустраивают поселок Браиловский, организуют новые рабочие места и делают массу того, что должны делать, но не делают чиновники.

Челябинск, Павел Зварзин

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