«Выйдем и покажем, что народ не смирился!» В Челябинске прошел автопробег и состоится митинг против Томинского ГОКа (ФОТО)

В Челябинске прошел автопробег против строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько десятков автомобилей проехали по Новоградскому проспекту, улицам Салавата Юлаева, 250-летия Челябинску и Татищева. А после на парковке ледовой арены «Трактор» выстроились в надпись «СТОП ГОК».

Главной целью автопробега было информирование горожан о митинге , который состоится 21 апреля, в воскресенье в сквере возле ДК имени Колющенко.

Фото: группы «СТОП ГОК | Группа по проблеме Томинского ГОКа»

«Выйдем и покажем, что народ не смирился!» – призывают горожан общественники. Митинг согласован с городскими властями и будет проходить с 13 до 15 часов.

Отметим, что активисты движения «СТПО ГОК» пригласили на мероприятие и врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Приглашение зарегистрировано управлением по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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