Алексей Текслер не пришел: в Челябинске состоялся масштабный митинг против Томинского ГОКа (ФОТО)

В Челябинске прошел митинг против строительства Томинского ГОКа.

«Это первый митинг в текущем году. Первый митинг после Дубровского, который мнение челябинцев игнорировал. Первый митинг при Алексее Текслере, который обещает пока к этому мнению прислушаться», – отметили организаторы.

Правда, пока врио губернатора не горит желанием даже выслушать противников строительства: на митинг он не пришел, несмотря на официальное приглашение. Документы, которые были направлены активистами движения ему для ознакомления (с требованием передать лично в руки), к Текслеру так и не попали: их рассмотрел вице-губернатор Евгений Голицын, перенаправил вице-губернатору Сергею Сушкову, а тот отправил весь в пакет в Минэкологии. «Это все равно, что бросить в пустое ведро», – комментируют общественники.

Они настаивают на встрече с врио губернатора, но пока бесполезно: их пригласили на встречу в правительство Челябинской области 24 апреля, но беседовать с ними опять же готов только Сушков.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», в митинге приняли участие не только жители Челябинска и Сосновского района, на территории которого строится ГОК, но и представители Коркинского района и Магнитогорска.

«Пять лет мы с вами противостоим нарушению нашего права на благоприятную окружающую в связи с отработкой Томинского месторождения рядом с единственным, безальтернативным питьевым источником миллионного города», – сказала активист движения «СТОП ГОК» Надежда Вертяховская и напомнила, что началась эта история на самом деле в конце 90-х годов, а в 2005 году Томинское месторождение было продано иностранной фирме и потом было передано оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре: «Но правительство Челябинской области посчитало, что населению Челябинска это знать не обязательно».

Вертяховская подчеркнула: эксперты с самого начала выражали сомнения в рентабельности месторождения, учитывая низкое содержание меди в руде и неравномерность залегания. И акцентировала внимание на самой острой проблеме – водоснабжении.

«Нас заверяли, что на потребности ГОКА нужно около 8 млн кубометров воды в год, и брать планировалось из Синеглазово и реки Чумляк. Затем появилась цифра в 40 млн в год, но уже из реки Миасс – после очистных сооружений канализационных стоков Челябинска. А потом РМК посчитала, что тянуть водовод 49,5 км слишком накладно и легче перехватить воду у полуторамиллионов жителей Челябинска: теперь речь идет о 24,6 млн кубометров воды в год, и брать хотят до городского водозабора. Уже сегодня они могут брать 10 млн. И возник забытый проект переброски воды из Долгобродского водохранилища. Но качество воды в Долгобродке вызывает сомнения: когда мы задаем вопросы, кто проверял качество воды, кто подбирал реагенты для этой воды – ответ нет. Что придет в Шершни, какого качества вода – никто ответить не может. Главный санитарный врач заявляет, что никакая документация не поступала. Нам сообщили, что Томинскому ГОКу вынесено предостережение о недопустимости забора воды, но работа продолжается», – заявляет Вертяховская, отмечая, что организация, которая за 1,5 млрд рублей взялась перебросить воду из Долгобродки в Шершни даже нет офиса – она зарегистрирована в квартире жилого дома в Екатеринбурге.

Еще одна серьезная проблема – отходы производства. Исходя из лимитов, подписанных руководителем челябинского управления Росприроднадзора Виталием Курятниковым, на 1 тонну концентрата с содержанием меди 20%, будет образовываться 120 тонн отходов.

«Миллиардер – министр промышленности и торговли господин Мантуров говорит об инвестициях. Да, это масштабная инвестиция. Но это инвестиция в полное уничтожение социальной сферы самого чистого с экологической точки зрения пригорода Челябинска, – заявила Вертяховская. – Сколько жителей останется в Челябинске после реализации этого привлекательного – с точки зрения господина Мантурова – проекта?»

Эксперт, генеральный директор Южно-Уральского научно-исследовательского и проектного института водного хозяйства Раиса Казанцева напомнила об аварии, произошедшей 25 января 2019 на юго-востоке Бразилии, где после прорыва шламохранилища погибли в грязи более 300 человек. «И это шламоохранилище будет у нас, – подчеркнула эксперт. – По Томиснкому ГОКу нет достоверных геологических изысканий. Те, которые выполнены, не соответствуют планируемым разработкам на карьере. Не учтены разломы – крупные (Тимофеевский и Томинский), а о мелких и говорить не приходится. Не учтен природный фактор: Урал – неспокоен, зафиксированы вертикальные подвижки 3-5 мм в год. Техногенные катастрофы происходят не по вине природы, а по вине проектировщиков, которые не думают о последствиях. А у нас пойдет так: сначала будет шламохранилище наливаться и по разломам, раздробленной породе и новым трещинам вода пойдет в Шершни. А при углублении карьеров – из Шершней. ТО есть мы лишимся последней чашки воды, из которой мы пьем».

Участники митинга приняли резолюцию:

«Мы, граждане России – жители Челябинска и Челябинской области, заслушав и обсудив аргументы выступивших на митинге 21 апреля, на основании анализа тяжелой экологической ситуации, сложившейся в городе и области за последние годы и учитывая, что – несмотря на то, что подавляющее большинство жителей Челябинска. Сосновского и Коркинского районов против реализации проекта Томинского ГОКа, он, тем не менее, активно строится; – несмотря на явные, очевидные негативные социально-экологические последствия от работы Томинского ГОКа (особенно в части обеспечения Челябинска и пригородов питьевой водой, рекультивации Коркинского разреза, исполнения закона о зелёном щите вокруг мегаполисов), государственные и муниципальные служащие закрывают на них глаза, равно как и на факты противоправных действий сотрудников РМК, активно способствуют реализации проекта; – несмотря на позицию президента РФ, граждане, протестующие против незаконного строительства, подвергаются уголовным преследованиям (Золотаревский Б.М., Яковец О.А., Асатуллин Г.Ю. и Московец В.В.), предпринимаются меры к блокировке доступа к информресурсу Движения. – несмотря на самое первое заявление временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Леонидовича Текслера («Задачи понятны – это нацпроекты, в первую очередь решение экологических проблем ... Планирую опираться на местные кадры, на общественные организации, важна обратная связь с населением»), именно обращение местных настоящих общественных объединений, переданное ему 21 марта 2019г., ровно месяц назад, проигнорировано,

ЗАЯВЛЯЕМ:

Наше мнение неизменно: строительство «Русской медной компанией» «Томинского ГОКа» – это преступление против будущего нашего края и против законов Российской Федерации. Данный проект – прямая и непосредственная угроза национальной безопасности РФ, коренным правам и интересам жителей Челябинской области.

Поэтому мы ТРЕБУЕМ:

1. Безусловного и немедленного прекращения строительства Томинского ГОКа.

2. Безусловного отзыва всех решений, лицензий и разрешений на проектирование и строительство Томинского ГОКа.

3. Проведения научно-практической конференции с целью выявления и определения наилучшего, наиболее целесообразного проекта рекультивации Коркинского разреза.

4. Полного и безусловного исполнения органами государственной власти Рекомендаций Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президенте РФ от 05.09.2017.г.

5. Прекращения преследований жителей Челябинской области, протестующих против строительства Томинкого ГОКа.

Ещё раз обращаемся непосредственно к А.Л. Текслеру: требуем незамедлительной организации встречи с реальными представителями экологической общественности Челябинской области».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 20.04.19

«Выйдем и покажем, что народ не смирился!» В Челябинске прошел автопробег и состоится митинг против Томинского ГОКа (ФОТО). / В Челябинской области напали на фермеров, благоустраивающих свой поселок. / Роструд напомнил о майских праздниках и коротких рабочих днях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»