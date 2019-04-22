Активист НОД засыпал сахаром чиновников мэрии Челябинска

Активиста скандально известного движения выдворили с совещания в мэрии Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционное совещание у главы Челябинска началось со скандала.

В зал, где проходило мероприятие, ворвался активист Народно-освободительного движения Сергей Ворончихин, начал выкрикивать антиамериканские заявления и раздавать участникам совещания пакеты с сахаром с символикой НОД.

Когда челябинцу предложили покинуть помещение, он категорически отказался это сделать. В итоге его силой выдворили из зала руководитель аппарата мэрии Евгений Шинин и замначальника УМВД по Челябинску Станислав Клопов.

Сергей Ворончихин известен склонностью к проведению шумных, но маловразумительных акций. Во время этих мероприятий он часто обвиняет политиков в проамериканской позиции и «работе на Госдеп». Так, в 2017 году он устроил погром в офисе челябинского «штаба Навального», а в 2016 году – пикет против экс-омбудсмена Алексея Севастьянова во время его пресс-конференции после того, как правозащитник возглавил региональное отделение партии «Родина».

Челябинск, Виктор Елисеев

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