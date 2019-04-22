В Челябинске отложили отключение отопления

В Челябинске пока не собираются отключать отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежедневный отсчет перед завершением отопительного сезона коммунальщики планируют на следующей неделе. Об этом сообщил директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов.

Напомним, жаловаться на жару в квартирах горожане начали две недели назад. Однако, окончание отопительного сезона пришлось отложить из-за резкого похолодания, обрушившегося на Южный Урал в начале второй декады апреля. Не исключено, что и на этой неделе ночью столбик термометра тоже опустится ниже нулевой отметки.

Между тем, в Челябинске продолжатся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Третий этап пройдет завтра, 23 апреля. Он охватит магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Калининский, Ленинский, Центральный районы).

Напомним, испытания, проводимые АО «УСТЭК-Челябинск», начались с крупной коммунальной аварии. 16 апреля около 18:00 на улице Братьев Кашириных произошел порыв теплотрассы. В результате без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось 83,4 тысячи человек, а также 10 социальных объектов: три школы и семь детских садов. В работах по ликвидации последствий аварии участвовали представители городской администрации, работники теплоснабжающей организации, сотрудники полиции и МЧС. Было задействовано 39 человек и 18 единиц техники.

Не обошлось без пострадавших. Ожоги получили 5 человек. Двое из них с ожогами ног остаются в областном ожоговом центре. Пациентам 19 и 46 лет. У одного из них медики диагностировали ожоги 5%, у другого – 7% кожного покрова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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