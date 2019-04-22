Число пожаров в южноуральских лесах подошло к полусотне

В Челябинской области огонь охватывает все новые территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие выходные на Южном Урале ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 112,3 гектара.

Возгорания произошли на территории Брединского, Карталинского, Миасского, Кыштымского, Чебаркульского, Увельского и Чебаркульского лесничеств. На тушении были задействованы 154 человека и 51 единица техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидирован 48 лесных пожаров на площади 278,61 гектара.

«Напомним, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации, в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой (ширина- не менее 0,5 метра)", – отмечают в пресс-службе ведомства.

Учитывая введенный режим, необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно разведение костров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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