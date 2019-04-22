В южноуральском городе-курорте запретили заходить в лес

В Миассе введён особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, особый противопожарный режим начал действовать в Миассе с воскресенья, 21 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Григорий Тонких.

«Отсутствие осадков, повышение температуры воздуха, и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества пожаров на территории Миасского городского округа. Временно, до снижения пожарной опасности, запрещено посещение лесов гражданами и въезд туда транспортных средств. Разведение костров также запрещено», – рассказали в мэрии.

Управление ГОЧС напоминает жителям Миасса, что нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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